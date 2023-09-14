Nilüferli karatecilerden 1 altın 2 bronz madalya

Nilüfer Belediyesporlu karateciler, 84 kulüpten 700 elit sporcunun katılımıyla Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Karate Diamond Cup Turnuvası’nda 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Nilüfer Belediyespor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 9-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Karate Diamond Cup’a katılan Nilüfer Belediyespor, turnuvayı başarıyla tamamladı. Ulusal ve uluslararası toplam 84 kulüpten 700 elit sporcunun katıldığı turnuvada Nilüfer Belediyesporlu karateciler de dereceye girebilmek için ter döktü. U21, U14, U16, U18 ve U21 kategorilerinin yer aldığı turnuvada sporcular, kata, takım kata ve kumite disiplinlerinde mücadele etti. Nilüfer Belediyespor’un Milli sporcuları Nisanur Çakır, Musab Bilal Uzel ve Naz Kayadere de, turnuvadaki rakiplerini mağlup ederek kürsüye çıktı.

Nisanur Çakır altın madalyanın sahibi olurken, Musab Bilal Uzel ile Naz Kayadere de bronz madalya almaya hak kazandı.