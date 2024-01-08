Nilüferli karatecilerden 2'si altın 3 madalya

Nilüfer Belediyespor’un karatecileri, Kocaeli’de düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak, başarılarına yenisini ekledi.

Nilüfer Belediyespor’un başarılı karatecileri, Kocaeli İller Arası Karate Şampiyonası’nda Nilüfer’i başarıyla temsil etti. 6 Ocak’ta Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın 2. etabı, 17 ilden 73 kulüp ve bin 68 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Şampiyonada Nilüfer Belediyespor bünyesindeki karateciler başarılarıyla gururlandırdı. Aynı zamanda milli sporcu olan Nisanur Çakır ümitler 54 kilogramda birinci olurken, yine milli sporcu olan Naz Kayadere de, yıldızlar 49 kilogramda birinci olarak altın madalyayı göğüsledi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcusu Utkan Efe Başlı da ümit 52 kilogramda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.