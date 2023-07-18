Nilüferli milli judocu Türkiye şampiyonu oldu

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü’nün milli judocusu Yasin Çimciler, Spor Toto Görme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü hem ulusal hem de uluslararası alanda elde ettiği başarılarına yenisi ekliyor. Nilüfer Belediyesi GESK bünyesindeki sporcu Yasin Çimciler, Spor Toto Görme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Nilüfer’i başarıyla temsil etti.

Ankara’da düzenlenen şampiyonada, aynı zamanda milli judocu olan Yasin Çimciler, J1 -90 kiloda tatamiye çıktı ve rakiplerini kısa sürede yenerek altın madalyaya uzandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yasin Çimciler’i kutlayarak, elde ettiği başarıyla herkesi gururlandırdığını söyledi.

Yasin Çimciler’in geçen yıl judoda Avrupa üçüncüsü de olduğunu hatırlatan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, “ Hedefimiz, Ağustos ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Dünya Oyunları. Sporcumuzun bu organizasyonlarda elde edeceği başarılarla Paris 2024 Olimpiyatları kotasını da alacağına inancımız tam” diyerek hedeflerini işaret etti.