Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan biyolojik anne gözaltında

İstanbul'un Pendik ilçesinde boş arazide bulunan ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin biyolojik annesi polis tarafından gözaltına alındı.

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  • 05.04.2022 10:26
  • Güncelleme: 05.04.2022 11:14
Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan biyolojik anne gözaltında
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’un Pendik ilçesinde boş arazide bulunan ve acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin biyolojik annesi polis tarafından gözaltına alındı.

Pendik’te boş arazide terk edilmiş haldeki bir bebek vatandaşlarca bulunmuş, olay yerine çağrılan acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye sevk edilmişti. Ayrıca acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz bebeğe sütannelik yaparak beslemiş ve Nisa Mihriban adını vermişti.

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Nisa Mihriban bebeğin biyolojik annesi E.S.’nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Bebeğin ise hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pendik’te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban” ifadelerini kullanmıştı.

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