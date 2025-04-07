Nisan Ayı Belediye Meclisi I. Oturumu Gerçekleşti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Nisan ayı Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz ramazan ayında yapılanlardan, önemli gün ve haftalar ve belediye meclisinde ele alınacak konulardan bahsetti. Ramazan ayının Silivri’de nasıl geçtiğini anlatan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Silivri Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca ilçemizde birçok hizmeti hayata geçirdik. Ramazan öncesinde merkezinden köylerine kadar 72 camimizi özenle temizleyerek vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde yapabilmelerini sağladık yine bayram öncesinde de benzer bir çalışma gerçekleştirdik. Ramazan ayı süresince her gün Silivri Eski Festival Alanı’ndaki iftar çadırımızda binlerce hemşehrimizle birlikte oruçlarımızı açtık. Ayrıca 35 mahallemizin tamamında kurduğumuz iftar sofralarında komşularımızla bir araya geldik, aynı sofrayı ve muhabbeti paylaştık. Cumartesi ve pazar günleri, sahilde zabıta noktamızın yanında kurduğumuz ikram stantlarımızda vatandaşlarımıza geleneksel Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram ettik.”

Silivri Belediyesi olarak ramazan boyunca 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Ramazan boyunca 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 1000 hemşehrimize her gün sıcak yemek dağıtımı yaptık. Tüm bu çalışmalarımızla birlikte Ramazan ayı boyunca Silivri genelinde yaklaşık 125 bin kişiye iftar ulaştırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Yine 10.000 ailemize içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan Ramazan kolileri ulaştırdık” dedi.

23 Nisan hazırlıkları tamamlandı

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da hatırlatan Başkan Balcıoğlu, 23 Nisan çocuk şenliklerinin hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti. Sürprizlerle dolu 23 Nisan Çocuk Bayramı gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, “Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımız, bu özel günde özgürce oynasın, gülsün ve bayramlarını doyasıya yaşasınlar diye Silivri Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İlçemizde 23 Nisan Çocuk Şenliği hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah bayram günü, çocuklarımız için oyun parkurları, sahne gösterileri, müzik ve sürprizlerle dolu bir şenlik gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç, bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte 23 Nisan etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, Berker Esen’i kutladı

Ayrıca 6 Nisan’da yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağanüstü Kurultayı’nın demokrasiye yakışır bir olgunlukla tamamlandığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Delegelerimizin güveniyle yeniden Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel’i ve Parti Meclisi’nde görev alacak tüm yol arkadaşlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’ne seçilen, birçoğunuzun yakından tanıdığı, partimizin gençlik kollarından yetişmiş yol arkadaşımız Berker Esen kardeşimi de ayrıca tebrik etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye personellerinden İbrahim Üstüner’in, 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Büyükler ve Gençler kategorisinde, 84 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarı elde ettiğini ve Almira Maral Cansın Kösedağ’ın 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando organizasyonunda gösterdiği azim ve mücadeleyle Yıldız Bayanlar kategorisinde Avrupa ikincisi olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, sporculara başarılar dileyerek tebriklerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, Ekrem İmamoğlu’na destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İMAMOĞLU’nun ve pek çok başka seçilmişlerin, bürokratların bir gün, iki gün içerisinde alelacele cezaevine gönderilmesini doğru bulmadığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Milletimiz kendi iradelerine karşı yapılmış bir hamle olarak değerlendiriyor. Sokak böyle diyor arkadaşlar. Hemşehrilerimiz böyle okuyor, böyle görüyor bu yapılanları. Bizlerin, ne Ekrem Başkan'ın ne diğer arkadaşlarımızın veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Bunu çok net biçimde, gönül rahatlığıyla ifade ediyorum. Hukuk önünde veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok çok şükür. Ancak yeter ki hukuk olsun, kanun olsun, yeter ki vicdan olsun” dedi.