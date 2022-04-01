Nisan ayı kültür ve sanat programı belli oldu

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan 7’den 70’e bütün vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin Mart ayı programı kapsamında; Ramazan etkinlikleri, sergiler, konserler, söyleşiler, müzik dinletileri, yetişkin ve çocuk tiyatroları sanatseverlerle buluşuyor. 1-30 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler;

Önder Yılmaz Sahnesi, Oğuz Aral Sanat Galerisi, Büyükkılıçlı İlkokulu, Kavaklı İlkokulu, Alipaşa İlkokulu, Yunus Emre Anaokulu, Lion Leo Dernekleri Esen İbak Eğitim Uygulama Okulu, Ramazan Çadırı ve Silivri sahilinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi almak için 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tiyatro gösterilerine bilet almak için ise oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar saat 08.30 itibariyle Silivri Belediyesi Kültür Merkezine (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası) uğrayabilirsiniz. Etkinliklere katılım için https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından biletinizi alabilirsiniz. Mart ayı etkinlik takvimine de yine https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

NİSAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

1 Nisan 2022 Cuma – Saat: 10.00 /11.00 Silivri Belediye Tiyatrosu/ Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Büyükkılıçlı İlk ve Ortaokulu/ (Ücretsiz)

5 Nisan 2022 Salı – Saat: 10.00 / 11.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Kavaklı İlk ve Ortaokulu/ (Ücretsiz)

6-16 Nisan 2022 – Saat: 10.00-19.00 / Ahşabın Her Hali Sergisi / Silivri Sanat Platformu/ Sergi /Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

6 Nisan 2022 Çarşamba – Saat: 10.00 / 11.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Alipaşa İlk ve Ortaokulu / (Ücretsiz)

7 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 20.30/ Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel Programı/ Ramazan İftar Çadırı/ (Ücretsiz)

8 Nisan 2022 Cuma – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Yolculuk/ Yetişkin Tiyatrosu/ Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

9 Nisan 2022 Cumartesi- Saat: 14.00 / Silivri Kent Konseyi / Kentin Şahitleri / Söyleşi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

9 Nisan 2022 Cumartesi – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Temaşamata/ Ramazan Özel/ Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

10 Nisan 2022 Pazar – Saat: 11.00 - 14.00 - 17.00 / TRT Çocuk Tiyatrosu/ Akıllı Tavşan Momo/ Çocuk Tiyatrosu / Önde Yılmaz Sahnesi / 10 TL

14 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 20.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel / Ramazan İftar Çadırı / (Ücretsiz)

14 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 11.00 - 14.00 - 17.00 / Tiyatro Lia/ Pinokyo Masallar Ülkesi / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / 10 TL

15 Nisan 2022 Cuma - Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Temaşamata/ Ramazan Özel / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

19-24 Nisan 2022 – Saat: 10.00 – 19.00 / 23 Nisan Karma Sergi / Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Kursiyerleri/ Karma Sergi/ Oğuz Aral Sanat Galerisi/ (Ücretsiz)

19 Nisan 2022 Salı – Saat: 10.00 - 11.00 – 12.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Parkköy 75. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu / (Ücretsiz)

19 Nisan 2022- Saat: 11.00 – 14.00 -17.00 / Makinist Gösteri Sanatları/ Polonyalının Tatlı Oyunu / Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / 10 TL

20 Nisan 2022 Çarşamba – Saat: 11.00- 14.00 – 17.00 / Tiyatro Parantez/ Minik Sincaplar/ Çocuk Tiyatrosu/ Önder Yılmaz Sahnesi / 10 TL

20 Nisan 2022 Çarşamba - Saat: 10.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Yunus Emre Anaokulu / (Ücretsiz)

21 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 11.00 – 14.00 – 17.00 / Makinist Gösteri Sanatlar / Ayakkabıcı ve Sevimli Elfler/ Çocuk Tiyatrosu / Önder Yılmaz Sahnesi / 10 TL

21 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 20.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel / Ramazan İftar Çadırı / (Ücretsiz)

22 Nisan 2022 Cuma – Saat: 11.00 – 14.00 – 17.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Çocuklara Özel Hacivat Karagöz Meddah Gösterisi / Ramazan Özel / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

23 Nisan 2022 Cumartesi / 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği / Silivri Sahil / (Ücretsiz)

24 Nisan 2022 Pazar - Saat: 14.00 / Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Çocuk Kursiyerlerinin Sahne Gösterileri / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

26 Nisan 2022 Salı – Saat: 10.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatrosu / Lions Leo Dernekleri Esen İbak Eğitim Uygulama Okulu/ (Ücretsiz)

28 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel / Ramazan İftar Çadırı/ (Ücretsiz)

29 Nisan 2022 Cuma – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Yolculuk/ Yetişkin Tiyatrosu /Ramazan Özel/ Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

30 Nisan 2022 Cumartesi – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Temaşata/ Ramazan Özel / Önder Yılmaz Sahnesi/ (Ücretsiz)