Nisan ayı meclis toplantısı Pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 04/04/2022 Pazartesi tarihine rastlayan Nisan Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – 1 Asil Meclis Divan Katibi seçimi.

2 - Encümen Üyesi seçimi.

3 - Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.

4 - İmar Komisyonu seçimi.

5 - Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimi.

6 - İsim Tespit Komisyonu seçimi.

7 - Hukuk Komisyonu seçimi.

8 - Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.

9 - Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi.

10 - İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi.

11 - Biyogaz, Biyoenerji ve Organik Gübre Üretimi Fizibilite Çalışmaları yapılması konusunda Belediyemiz ile Rumeli Üniversitesi arasında işbirliği protokolü tanzimi ve imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

12 - Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

13 - Silivri İlçesi, Yat Limanı, Barınak, Yeni Balıkçı Barınağı ve Dolgu Alanı Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.

14 - Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi.

15 - Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesinde, 2323 parsel, Küçükkılıçlı Mahallesi 3099 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Kavaklı Mahallesi, 5593 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın trampasının/takasının görüşülmesi.

16 - Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediye birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.

17- Silivri İlçesi Fatih Mahallesi 184 ada 1 parsel ve 186 ada, 7 parselde restorasyonla ilgili tadilat ve onarım işlerinin yapılması için İstanbul Valiliği YİKOB’dan ödenek başvurusunun görüşülmesi.

18- Belediye 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.