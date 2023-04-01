Nisan ayı meclis toplantısı pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisinin Nisan Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 03 Nisan 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.

Nisan ayı meclis toplantısı pazartesi günü yapılacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Belediye Meclisinin 03/04/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Nisan Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 - Encümen Üyesi seçimi.

2 - Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.

3 - İmar Komisyonu seçimi.

4 - Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu seçimi.

5 - İsim Tespit Komisyonu seçimi.

6 - Hukuk Komisyonu seçimi.

7 - Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.

8 - Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi.

9 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz yol ve sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.

10 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5751 ada, 29 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere tahsis edilmesinin görüşülmesi.

11 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

12 - Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknopark Anonim Şirketi'ne iştirak edilmesi, hisse oranında sermaye bedeli ödenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

13 - Silivri İlçesi Yeni Mahalle, 6186 ada 5 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

14 - Silivri İlçesi Semizkumlar Mahallesi, 8553 ada 5 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

15 - Belediyemiz 2022 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi.