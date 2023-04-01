Nisan ayı meclis toplantısı pazartesi günü yapılacak
Silivri Belediye Meclisinin Nisan Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 03 Nisan 2023 Pazartesi Günü 10.30'da gerçekleştirilecek.
Silivri Belediye Meclisinin 03/04/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Nisan Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;
G Ü N D E M:
1 - Encümen Üyesi seçimi.
2 - Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi.
3 - İmar Komisyonu seçimi.
4 - Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu seçimi.
5 - İsim Tespit Komisyonu seçimi.
6 - Hukuk Komisyonu seçimi.
7 - Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi.
8 - Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi.
9 - İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz yol ve sokaklara isim verilmesinin görüşülmesi.
10 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi, 5751 ada, 29 parseldeki taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere tahsis edilmesinin görüşülmesi.
11 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.
12 - Kadir Has Üniversitesi ve Silivri Belediyesi Teknopark Anonim Şirketi'ne iştirak edilmesi, hisse oranında sermaye bedeli ödenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
13 - Silivri İlçesi Yeni Mahalle, 6186 ada 5 parselin doğusunda kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
14 - Silivri İlçesi Semizkumlar Mahallesi, 8553 ada 5 parselin kuzeyinde kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.
15 - Belediyemiz 2022 yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi.