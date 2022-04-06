Nisan Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, 08 Nisan 2022 Cuma günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

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  • 06.04.2022 18:08
  • Güncelleme: 06.04.2022 18:09
Nisan Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri Belediye Meclisi'nin 08.04.2022 Cuma tarihine rastlayan Nisan Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

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1 – İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Yat Limanı, Barınak, Yeni Balıkçı Barınağı ve Dolgu Alanı Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesinde, 2323 parsel, Küçükkılıçlı Mahallesi 3099 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Kavaklı Mahallesi, 5593 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın trampasının/takası ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi Fatih Mahallesi 184 ada, 1 parsel ve 186 ada, 7 parselde restorasyonla ilgili tadilat ve onarım işlerinin yapılması için İstanbul Valiliği YİKOB’dan ödenek başvurusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
 

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