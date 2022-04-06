Nisan Ayı Meclisi 2. Birleşimi Cuma Günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 08.04.2022 Cuma tarihine rastlayan Nisan Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 15.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1 – İlçemiz mahallelerindeki cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Yat Limanı, Barınak, Yeni Balıkçı Barınağı ve Dolgu Alanı Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ile Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesinde, 2323 parsel, Küçükkılıçlı Mahallesi 3099 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar ile Silivri Belediyesi mülkiyetindeki Kavaklı Mahallesi, 5593 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın trampasının/takası ile ilgili Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - Silivri İlçesi Fatih Mahallesi 184 ada, 1 parsel ve 186 ada, 7 parselde restorasyonla ilgili tadilat ve onarım işlerinin yapılması için İstanbul Valiliği YİKOB’dan ödenek başvurusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - Belediyemiz 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi

