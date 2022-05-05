Nisan ayında en çok kuru soğan pahalandı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayında fiyatı en fazla değişen ürünler belli oldu. Buna göre Nisan ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 69,30 artan kuru soğan olurken en çok salatalık ucuzladı.

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  • 05.05.2022 10:23
  • Güncelleme: 05.05.2022 10:38
Nisan ayında en çok kuru soğan pahalandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Nisan ayında fiyatı en fazla değişen ürünler belli oldu. Buna göre Nisan ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 69,30 artan kuru soğan olurken en çok salatalık ucuzladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

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Enflasyon verisiyle Nisan ayında fiyatı en çok değişiklik gösteren ürünler belli oldu. Buna göre, Nisan ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 69,30 artan kuru soğan oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 21,43 fiyat azalışıyla salatalık olarak gerçekleşti.

En fazla pahalanan ürünler

Nisan ayında fiyatı en çok artan ürünler şöyle sıralandı: "Kuru soğan yüzde 69,30, kıvırcık yüzde 45,27, domates yüzde 42,26, patates yüzde 41,10, toz şeker yüzde 36,78, dolmalık biber yüzde 34,78, sarımsak yüzde yüzde 34,57, kesme şeker yüzde 33,70, muz yüzde 28,32, doğalgaz ücreti yüzde 27,92, tavuk eti yüzde 27, cipsler yüzde 26,88, mayonez yüzde 24,22, ayran yüzde 22,88, metro ücreti yüzde 21,72, reçel yüzde 21,04, taksi ücreti yüzde 20,89, yoğurt yüzde 18,67, kola yüzde 17,65, ayçiçek yağı 16,81."

En çok ucuzlayanlar

En çok ucuzlayan ürünler ise "Salatalık yüzde 21,43, kabak yüzde 15,42, bebek bezi yüzde 8,12, saç bakım ürünleri yüzde 7,34, hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 7,12, kağıt sofra malzemeleri yüzde 6,33, tuvalet kağıdı yüzde 6,31, çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 5,53, mendil yüzde 5,40, bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri yüzde 4,81, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 3,44, hijyenik kadın bağı yüzde 3,08, patlıcan yüzde 2,98, resim boyaları yüzde 2,67, elektrikli kesici aletler (blender) yüzde 1,38 ,turşu yüzde 1,38, kuru fasulye yüzde 0,67, diğer kırtasiye malzemeleri yüzde 0,56 ,zeytin yüzde 0,24, kolonya yüzde 0,10" olarak gerçekleşti.

İHA

SHA Editör
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