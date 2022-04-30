Nisan ayında kar mesaisi

Bahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya'nın Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 buçuk metreyi bulduğu yollarda ekipler, küreme çalışmalarını sürdürüyor.

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  • 30.04.2022 12:08
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:37
Nisan ayında kar mesaisi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya’nın Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1 buçuk metreyi bulduğu yollarda ekipler, küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlkbahar aylarına girilmesine rağmen Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer 1,5 metreye ulaşan kar, görenleri şaşırtıyor. Akyazı Belediyesi’ne bağlı ekipler de ilçenin yüksek kesimlerinde karla kaplı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ramazan Bayramı’na günler kala yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyorlar. Günlerdir süren çalışmalar neticesinde yolların açıldığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçede birçok yayla olduğunu ve vatandaşların bu yaylara rahat bir ulaşım sağlamasına adına seferber olduklarını aktardı.

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“Bütün yayla yollarımızı ulaşıma açmış olduk”

Ramazan Bayramı’nda yaylaları kullanacak vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açtığını belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Akyazı ilçemiz 4 mevsim ayrı güzel. Aşağıda bahar gelmişken yayla ve yüksek kesimlerimizde karın bıraktığı etki devam ediyor. Önümüzün bayram olması neticesinde yaylalarımızı vatandaşlarımız etkin kullansın diye yollarımızı açtık. İlçemizde, Acelle, Sultanpınarı, Beygübet, Yanık, Davlunbaz gibi birçok yaylamız var. Vatandaşlarımızda bunları etkin şekilde kullandığı için bayramda rahat edebilmeleri adına bütün yayla yollarımızı ulaşıma açmış olduk. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

İHA

SHA Editör
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