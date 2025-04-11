Nisan ayında kar sürprizi

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Kocaeli’de, nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli’de bahar ayının ortasında adeta kış geri döndü. Gece saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Termometrelerin 4 dereceyi gösterdiği kentte kar, bazı bölgelerde kısa süreli de olsa etkili oldu. Vatandaşlar, nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli Şehir Hastanesi çevresi de zaman zaman hızlanan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hastane personeli ve hastalar, gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

Hastane personeli Memduh Ayvaz, "Manzara çok güzel. 45 yaşındayım, ilk kez nisan ayında kar yağdığına şahit oluyorum. Çok güzel bir manzara" dedi.

Canan Karagöz ise "İlk defa nisan ayında kar görüyorum. Kar gördüğüm için mutluyum ama bu mevsimde yağmasına çok şaşırdık" diye konuştu.