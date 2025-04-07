Nisan'da kar sürprizi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Nisan'da kar sürprizi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz örtüyle kapladı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Nisan ayında beklenmedik bir şekilde yoğunlaşan kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde etkili oldu ve doğa adeta beyaza büründü.

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Doğa, karla kaplanarak görsel bir şölen sundu. İlçenin yüksek bölgelerinde yer alan ağaçlar ve doğal alanlar karla kaplanarak, manzaraya farklı bir atmosfer kattı.