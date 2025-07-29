Aslıhan Bek ve Ahmet Konan çifti, nişan törenlerine katılanlar adına TEMA Vakfı aracılığıyla yüzlerce fidan diktirerek anlamlı bir hatıra bıraktı.

“Yemyeşil bir dünyaya adım atmak istedik”

Selimpaşa Hayat Bahçem Restoran’da düzenlenen törenle nişanlanan Aslıhan Bek ve Ahmet Konan çifti, anlamlı bir davranışa imza attı. Genç çift, davetliler adına TEMA Vakfı’na bağışta bulunarak yüzlerce fidanın toprakla buluşmasını sağladı. Çift, katılımcılara sundukları hatıra belgelerinde şu notu paylaştı: “Birlikte yemyeşil bir dünyaya adım atmak için sizin adınıza TEMA Vakfı’na destek olduk.”

Nişan yüzüklerini Başkan Balcıoğlu taktı

Nişan yüzüklerini Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Bek'in dayısı Mehmet Yönet taktı. Başkan Balcıoğlu, yaptığı konuşmada; “Bek ve Konan ailelerini tebrik ediyor, genç çiftimize bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Allah tamamına erdirsin.” dedi.