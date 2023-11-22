Nisanur Çakır Slovenya'dan madalya ile döndü

Slovenya’daki Balkan Karate Şampiyonası’nda Milli forma ile Türkiye’yi temsil eden Nilüfer Belediyespor Sporcusu Nisanur Çakır Bursa’ya bronz madalya ile döndü.

Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da 17 - 19 Kasım 2023 tarihleri arasında organize edilen 23. Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası, farklı ülkelerden Milli sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı karşılaşmalarda Nilüfer Belediyespor Sporcusu Nisanur Çakır, Milli formayı giyerek Türkiye’yi temsil etti.

Rakipleri karşısında üstünlük sağlayan Çakır, çeyrek finale kadar yükseldi. Finalde rakibi karşısında mağlup olan Çakır, derece için maça çıktı ve şampiyonada 3. oldu. Bronz madalya kazanan Çakır, kürsüde milli gurur yaşadı. Şampiyonada başarı elde eden Nisanur Çakır,

5 - 12 Aralık tarihleri arasında İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek Dünya Gençlik Ligi Şampiyonası’na katılacak.