Nöbetçi kitaphanelere bahar geldi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Nöbetçi Kitaphaneler Bahar Şenliği DOSTUM tesislerinde gerçekleştirildi. 60 öğrencinin katıldığı etkinlikte, gençler baharı coşkuyla karşıladı.

İnegöl Belediyesi, gençlerin uğrak mekanı haline gelen Nöbetçi Kitaphaneleri kullanan öğrencilere yönelik Bahar Şenliği düzenledi. En fazla üyenin bulunduğu Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphaneden 30, Konak Nöbetçi Kitaphaneden 10, Akhisar-Huzur Nöbetçi Kitaphaneden 10 ve Mesudiye Kanal İnegöl Nöbetçi Kitaphaneden 10 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrencinin katılımıyla DOSTUM tesislerinde düzenlenen Nöbetçi Kitaphaneler Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah kahvaltı ile başlayan Bahar Şenliği, akşama kadar çeşitli etkinlik ve eğlencelerle devam etti. Günboyu çay ve kahve ikramları yapılan alanda; bisiklet turları, voleybol turnuvası, basketbol müsabakaları, masa tenisi ve okçuluk etkinlikleri yapıldı. Finali akşam yemeği ve devamında ateş başında müzik ile yapılan Bahar Şenliğinde Belediye Başkanı Alper Taban da öğlen saatlerinde DOSTUM tesislerini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Burada gençlerle sohbet eden Başkan Taban, “Kültür İşleri Müdürlüğümüzün tertip ettiği Bahar Şenliği ile istedik ki Nöbetçi Kitaphanelerimizin öğrencileri bir araya gelsinler. Kütüphaneler arasında da bir etkileşim olsun. Çok güzel ve kıymetli bir organizasyon oldu. Biz de burada kısa sürede eğlendik, keyifli anlar yaşadık. Yarışmalara katılan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

DOSTUM tesisleri hakkında da konuşan Başkan Taban, “Bulunduğumuz alan

Doğa Sporları ve Turizm Merkezimiz. Burayı daha da geliştirmek istiyoruz. Bir master plan da hazırladık. Burası hem şehirden çok uzak değil hem de doğayla iç içe bir alan. Göletiyle, kamp alanlarıyla, sosyal alanlarıyla” ifadelerinde bulundu.

Öğrencilerin sorusu üzerine Alanyurt bölgesinde de kitaphane projelerini hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten başkan Taban, “Bu bölgede de kitaphanelerimiz hayat bulacak” dedi.