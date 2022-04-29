Nogay Futbol Ligi 9. sezonu başlıyor

Nogay Türkleri Futbol Ligi'nin 9. sezonu Ankara'da yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

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  • 29.04.2022 09:28
  • Güncelleme: 29.04.2022 10:16
Nogay Futbol Ligi 9. sezonu başlıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 9. sezonu Ankara’da yapılacak açılış töreni ile başlayacak.

Nogay Türkleri Futbol Ligi’nin 9. sezonu 9 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da yapılacak açılış töreni ile başlayacak. 2022 sezonuna geçtiğimiz yıl vefat eden Nogay yazar Necdet Özen’in adı verildi. Bu yıl 9. sezonu oynanacak olan Nogay Türkleri Futbol Ligi, Ankara’da 9 Mayıs Cumartesi günü yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Türkiye Nogaylarının kendi aralarında düzenledikleri futbol ligi her yıl çekişmeli bir lige sahne oluyor.

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"2022 sezonuna Nogay Yazar Necdet Özen’in adı verildi"

Nogay Futbol Ligi’ni düzenleyen Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Derneği’nin Başkanı Ömer Aktürk yaptığı açıklamada, “ Nogay gençlerini bir araya getirmeyi başardığımız bir organizasyon olan Nogay Futbol Ligi bu yıl 9. sezonuna başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezona, Nogay Türklerinin önemli bir değerinin adını verme geleneğini sürdürerek geçen yıl vefat eden Nogay yazar Necdet Özen’in adını verdik. Turnuvaya bu yıl sadece Nogay Türk gençleri değil, aynı zamanda Kırgız kardeşlerimiz de takımları ile katılacaklar. Nogay futbol ligi Türk dünyasına da kucak açar hale geldi. Lige katılan tüm takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Eskişehirli olan Necdet Özen, Türkiye’de Nogayca yazılan ilk romanların yazarıydı.

İHA

SHA Editör
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