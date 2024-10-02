Normal doğumu kolaylaştıracak tasarım: Doğum topu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve NEU3D Laboratuvarı iş birliği ile doğumda yaşanan bel ve genital bölge ağrısını azaltmak, doğumun süresini kısaltmak ve gebelerin doğum memnuniyetini arttırmak amacıyla yeni tasarım doğum topu üretildi.

Şiddetli bel ve karın ağrıları normal doğumlarda kadınların en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Doğum başladığı andan itibaren zamanla artan bel ve karın ağrısı kadınları rahatsız etmesinin yanı sıra birçoğunun normal doğumdan korkmasına ve kaçınmasına da neden oluyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve NEU3D Laboratuvarı iş birliği ile üretilen yeni tasarım doğum topu, pek çok fonksiyonu birleştirerek doğum ağrılarını azaltıp doğum süresini kısaltarak gebelerin doğum sürecini çok daha konforlu geçirmesini sağlıyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar; doğum sürecinde gebenin; yürüme, oturma, top üzerinde sallanma ve yaylanma hareketleri gibi aktif hareketler yapmasının yatay pozisyonda beklemeye oranla doğumun süresini kısalttığını ortaya koyuyor. Diğer yandan bel ve sırt masajı ile genital bölgeyi ısıtmanın doğum ağrılarını azalttığını gösteren araştırmalar da bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve NEU3D Laboratuvarı iş birliği ile üretilen yeni tasarım doğum topu, doğum sürecinde bağımsız olarak uygulanabilen bu uygulamaları tek bir cihaz üzerinde topluyor.

Türk Patent Enstitüsü tarafından Yakın Doğu Üniversitesi adında tescillendi

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının tasarladığı yenilikçi doğum topu, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilgi Teknolojileri Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve yüzün üzerinde 3 boyutlu yazıya sahip, NEU3D Laboratuvarı tarafından üretilerek kullanılmaya başlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Mammadov, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahı Doç. Dr. Emil Mammadov ve Yakın Doğu Üniversitesi NEU3D Laboratuvarı Elektrik- Elektronik Mühendisi Dr. Görkem Say’ın birlikte imza attıkları çalışma ile geliştirilen “Çok Fonksiyonlu Doğum Topu”, tasarım tescili yapılarak Türk Patent Enstitüsü tarafından Yakın Doğu Üniversitesi adına “Faydalı Model” olarak tescillendi. Faydalı model, daha önce bilinmeyen bir ürünü ortaya çıkarmada ya da mevcut üründe gelişim oluşturan buluşların mülkiyet haklarının korunması için veriliyor.

“Geliştirdiğimiz projeler, vizyonumuzu güçlendiriyor”

“Toplumsal ihtiyaçlara yanıt veren araştırma ve inovasyon çalışmalarını desteklemeyi öncelikli amaçlarımızdan biri olarak görüyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türk Patent Enstitüsü tarafından Faydalı Model olarak tescillenen ‘Çok Fonksiyonlu Doğum Topu’ projesinin de bu yaklaşımın sonuçlarından biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve NEU3D Laboratuvarımızın iş birliği ile geliştirilen bu yenilikçi cihaz, kadınların doğum sürecini daha konforlu hale getirmek için önemli bir adım. Geliştirdiğimiz projeler, sağlık teknolojilerinde öncü olma hedefimizi ve insan yaşamına dokunan çözümler üretme vizyonumuzu güçlendiriyor. Doğum süreçlerine katkı sağlayacak bu önemli buluşun, anneler ve sağlık profesyonelleri için büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitemizin disiplinler arası araştırmalara verdiği destek, benzer yenilikçi projelerin ortaya çıkmasını sürdürecektir” dedi.

“Gebeler için daha konforlu bir doğum sağlıyor”

Geliştirdikleri yeni tasarım doğum topu ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Mammadov ise “Yeni tasarım doğum topu, gebeler için daha konforlu bir doğum sağlıyor ve kadınların doğum memnuniyetlerini arttırıyor” dedi.

Doğumun doğal ve eşsiz bir deneyim olmasına rağmen gebeler için stresli bir süreç olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mammadov, “Çok fonksiyonlu doğum topunu kullanan gebelerle yürüttükleri çalışmada gebelerin ağrı puanlarında düşüş olduğunu, gebelerin özellikle ısıtma ve masaj işlevini çok beğendiklerini, doğum memnuniyeti puanlarının ise daha yüksek olduğunu” ifade etti. Gebelerde doğum sırasında ağrı ve stresin kontrol altında tutulmasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Mammadov, yeni tasarım doğum topunun kullanımının kliniklerde yaygınlaşması ile gebeler için daha konforlu bir doğum deneyimi sağlayacağını söyledi.