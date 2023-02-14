Norveç, Ukrayna'ya 8 adet Leopard 2 tank gönderecek

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Ukrayna’ya 8 adet Leopard 2 tipi tank göndereceğini bildirdi.

Batılı ülkelerinin Ukrayna’ya tank desteği sürüyor. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram yaptığı açıklamada, Norveç’in Ukrayna’ya 8 adet Leopard 2 tipi tank ve 4 adet destek aracı göndereceğini bildirdi. Norveç’in diğer müttefik ülkelerle birlikte Ukraynalı askerlerin Polonya’daki tank eğitimine katkıda bulunacağını ifade eden Gram, "Ayrıca Norveç, Leopard 2 tankları için mühimmat ve yedek parçalar için AB’nin Ukrayna fonuna hibe olarak 24,7 milyon dolar kaynak sağlayacak” dedi.

Norveç’in Ukrayna’ya askeri desteğinin amacının Rusya’nın saldırısına karşı kendisini savunmasını sağlamak olduğunu söyleyen Gram, Ukrayna’nın uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, Norveç’in Ukrayna’ya önemli katkılarda bulunduğunu ve önümüzdeki yıllarda da katkıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı.