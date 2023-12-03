Nostaljik tramvayda tehlikeli yolculuk

İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Nostaljik tramvayda tehlikeli yolculuk
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde nostaljik tramvayın arkasına tutunarak ilerleyen bir grup çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çocukların canlarını hiçe saydığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman