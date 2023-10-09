Nostaljik tramvaylar burada korunacak

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Boztram için yapılan hangarda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun vizyon projelerinden birisi olan ve test sürüşlerine başladığı günden itibaren yoğun ilgi gören nostaljik tramvayların korunacağı hangar yapımı dış cephe çalışmaları ile devam ediyor. Adliye binası önünden başlayıp, 20 istasyon ve 12 km hat uzunluğuna sahip Boztram projesinde son nokta olan ABS Fabrikası önünde yapılan hangarı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu burada incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu gördüğü eksikler konusunda talimatlar vererek çalışanlara kolaylıklar diledi.