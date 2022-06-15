Noter çalışanı baba iki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da noter çalışanı baba, iki çocuğunun önünde eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra evin balkonundan atlayarak canına kıydı.

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  • 15.06.2022 13:47
  • Güncelleme: 15.06.2022 19:41
Noter çalışanı baba iki çocuğunun gözleri önünde eşini öldürüp intihar etti
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi’nde yaşandı. Bir rezidansın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden site kapıcısı sağlık ekiplerine haber verdi. Cansız yatan kişinin komşuları olduğunu fark eden site sakinleri ise evin kapısını çaldı fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, bahçede hareketsiz şekilde yatan Bahri Akçam’ın (40) eşi Gamze Akçam’ı da sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

2 çocuğunun gözü önünde bıçaklamış

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Çevredeki vatandaşlar, noterde çalışan Bahri Akçam’ın iki çocuğunun gözü önünde eşi Gamze Akçam’ı sırtından bıçakladıktan sonra evinin balkonundan atlayıp canına kıydığını iddia etti. Polisin ise evde bulunan küçük yaştaki çocukları aile büyüklerine teslim ettiği öğrenildi.

Avcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, olay anında çocukların da evde olduğunu belirterek, “Komşulardan duyduğumuza göre gece 01.30 civarında olmuş olay. Adamın dışarıdan gelip eşini bıçakladığı söyleniyor. Kendisi de intihar etmiş, duyduğumuz bu. İki çocuğu varmış; birisi 5-6 yaşlarında, diğeri 11-12 yaşlarında. Çocuklar da evdeymiş. Mahalledeki komşulardan duyduklarımız bu şekilde” ifadelerini kullandı.

Çiftin cenazelerinin Yozgat’ta defnedildiği öğrenildi.

İHA

SHA Editör
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