Noterlerde gayrimenkul satışı resmen başlıyor

Yarından itibaren gayrimenkul satış sözleşmeleri noterlerden yapılabilecek. Satış işlemini noterden yapmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin elektronik randevu sisteminden başvuru yapabilecek.

Gayrimenkul satışlarında yeni dönem 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlıyor. Bundan sonra gayrimenkul satış sözleşmeleri, noterlerden de yapılabilecek.

Satış işlemini noterden yapmak isteyenler, Türkiye Noterler Birliği’nin elektronik randevu sisteminden başvuru yapabilecek. Sisteme tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek.

Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak ve satış işlemine engel bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.

Noterlerde tapu harcının haricinde ek bir ücret daha alınacak. Taşınmazın değerine göre bu ücret 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.