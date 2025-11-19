Novo Nordisk'in '90-100 Obezite Farkındalık Projesi' Felis Ödülü aldı

Obezite, diyabet ve nadir hastalıklar gibi ciddi kronik hastalıkların tedavisinde çözümler geliştiren Novo Nordisk, Bilinçlendirme ve Farkındalık Kampanyası kategorisinde ‘90-100 Obezite Farkındalık Projesi’yle Felis Ödülü aldı.

Novo Nordisk, Brand Week Istanbul 2025 kapsamında düzenlenen ve reklam dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Felis Ödülleri’nde öne çıkan markalar arasında yer aldı. Şirket, ‘Sağlık’ çatısı altındaki ‘Bilinçlendirme ve Farkındalık Kampanyası’ kategorisinde, obezite alanında toplumda güçlü bir dönüşüm oluşturmayı amaçlayan ‘90-100 Obezite Farkındalık Kampanyası’ ile Felis Ödülü kazandı. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Felis Ödülleri, sektörün en etkili projelerini üreticilik, etki ve toplumsal katkı üzerinden değerlendirirken, şirketin bu başarısı sağlık iletişiminde yeni bir kilometre taşı olarak öne çıktı.

"Mezurayı Beline Sar, Çözümü Hekime Sor"

Yapılan açıklamaya göre, ‘Obezitede Değişimin Öncülüğü’ mottosuyla her yıl toplumsal projeleri destekleyen Novo Nordisk‘in Türkiye’de obezite farkındalığını artırmak amacıyla başlattığı ‘90-100’ kampanyası, kadınlar için 90 santim, erkekler için ise 100 santimi aşan bel çevresi ölçümünün sağlık açısından kritik bir gösterge olduğunu vurguluyor. Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin obeziteli, 1’inin ise fazla kilolu olduğu düşünüldüğünde, bu sınırların aşılması kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve karaciğer yağlanması dahil 200’e yakın ciddi sağlık riskine işaret ediyor.

Kampanyanın ana mesajı oldukça sade ve güçlü: "Mezurayı Beline Sar, Çözümü Hekime Sor." Bu söylemin merkezinde ise ünlü oyuncu Müge Boz’un yer aldığı etkileyici bir kampanya filmi bulunuyor. Film, izleyiciyi önce bir moda çekiminin estetik atmosferine taşıyor, ardından hızla sağlık alanının gerçek yüzünü göstererek obezitenin yalnızca görünüşle ilgili değil, çok daha derin ve hayati bir sağlık konusu olduğunu çarpıcı şekilde hatırlatıyor.