Now Aesthetic kurucusu Melik Yağmur: 'Türkiye'de sağlık turizminin hacmi artıyor'

Now Aesthetic ve Now Hair Time markalarının kurucusu Melik Yağmur, Türkiye’deki sağlık turizmi hacminin her geçen gün arttığını belirtti.

Türkiye, gelişmiş teknoloji, kaliteli hizmet ve uygun fiyat faktörleriyle sağlık turistlerinin en çok tercih ettiği ülkelerden birisi olarak öne çıkıyor. Now Aesthetic ve Now Hair Time markalarının kurucusu Melik Yağmur, “Türkiye’de sağlık turizminin hacmi her geçen gün artıyor. Verdiğimiz kaliteli hizmet ve aldığımız başarılı sonuçlarla ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.

Saç ekimindeki etkili sonuçlarıyla yurtdışında yakaladığı ivmeyi Now Aesthetic markasıyla diş estetiği alanında da sürdürmek istediğini belirten Melik Yağmur, dental turizm alanına hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi. Melik Yağmur, “Saç ekiminde verdiğimiz kaliteli hizmeti diş estetiğinde de vererek hastalarımızın hem saç hem de diş operasyonlarını en sağlıklı şekilde gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

“Yepyeni bir görünüm için 1 hafta yeterli”

Birçok müşterisinin saç ekimiyle birlikte gülüş tasarımı da yaptırmak istediğine değinen Melik Yağmur, her iki işlemi yapabilmek için 1 hafta sürenin yeterli olduğunu söyledi. Yağmur, “Saç ekimi ve gülüş tasarımı işlemini doğru ve planlı bir organizasyon ile 1 haftada en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. İki farklı işlemi tek bir kurumda yaptırmak hastalarımıza planlama açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Markamız yeni olmasına rağmen ciddi bir talep görüyor. Özellikle diş beyazlatma ve veneers işlemlerine gösterilen ilgi yüksek. Fiyatlarımıza otel ve transfer hizmetini de dahil ediyoruz. Müşterilerimizi havalimanından alarak başladığımız süreç, tüm işlemlerinin gerçekleşmesi sonrası onları ülkelerine uğurlayarak sona eriyor. Sunduğumuz olanaklar ile konforlu ve güvenli bir deneyim sunuyoruz” açıklamalarında bulundu.