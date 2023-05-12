Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler çerçevesinde kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacağını ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini duyurdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.