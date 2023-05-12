Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler çerçevesinde kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacağını ve işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceğini duyurdu.

Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu da hizmet verecek
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.