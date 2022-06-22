Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'Tüm iş ve işlemler kayıt altındadır'

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık işlemlerinin usulüne uygun yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tüm iş ve işlemlerin kayıt altında alındığını açıkladı.

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  • 22.06.2022 16:01
  • Güncelleme: 22.06.2022 16:01
Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: 'Tüm iş ve işlemler kayıt altındadır'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlık işlemlerinin usulüne uygun yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tüm iş ve işlemlerin kayıt altında alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yürütülen vatandaşlık işlemlerinin usulüne uygun yapılmadığı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemlerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik muhteviyatında yürütüldüğünün altı çizilerek, yürütülen iş ve işlemlerin resmi kayıt altında olduğu ve iddia edilen vatandaşlık sayılarının hayal ürünü olduğu belirtildi. Açıklamada, “Gazi Meclisin çatısı altında görev yapan bir milletvekilinin sürekli kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alan gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışması, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışması, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine uygun çalışan kurumların sürekli bunları yalanlama yapmakla uğraşmasından dolayı gerçek gündem ve işlerinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin işlemler, 29.05.2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülmekte olup, usul ve esasları da çok açıktır. Gizli bir yönetmeliğin varlığı ve buna göre işlemlerin yürütüldüğü iddiası büyük bir yalandır. Ayrıca ‘Türk vatandaşlığını kazananların Resmi Gazete’de yayımlanmadığı’ iddiasına ilişkin olarak 2009 yılında kabul edilen Türk Vatandaşlığı Kanunu hükümleri yürürlüğe girdiği tarihte nasıl uygulanıyorsa bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır. Daha önce de defaatle açıkladığımız gibi vatandaşlığa ilişkin tüm iş ve işlemler, devletin resmi kayıtları altında olmakla iddia edilen vatandaşlık sayıları da tamamen hayal ürünü olup dedikoduya dayanmaktadır” denildi.

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İHA

Editör
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