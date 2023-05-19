Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti

NBA Batı Konferansı finali ikinci maçında Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 108-103'lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçti. Nuggets'ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı.

Nuggets, Lakers'ı yenerek seride 2-0 öne geçti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

NBA Batı Konferansı finali ikinci maçında Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers’ı 108-103’lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçti. Nuggets’ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı.

NBA’de play-off heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 108-103 maplup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Nuggets’ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Jokic bu maçtaki performansıyla, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Ev sahibinde Jamal Murray, 37 sayı ve 10 ribaund, Michael Porter Jr. da 16 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. Lakers’ta ise LeBron James ve Austin Reaves’ın 22’şer sayısı ile Rui Hachimura’nın 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Serinin üçüncü maçı, 21 Mayıs’ta Lakers’ın sahasında oynanacak.