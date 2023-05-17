Nuggets, Lakers karşısında seriye galibiyetle başladı
NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Denver Nuggets, evinde Los Angeles Lakers'ı 132-126'lık skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 14 asistle 'triple double' yaptı.
NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Denver Nuggets, evinde Los Angeles Lakers’ı 132-126’lık skorla mağlup etti. Denver’da Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 14 asistle ’triple double’ yaptı.
NBA play-off’larında heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinin ilk karşılaşmasında Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 132-126 yenerek seriye galibiyetle başladı. Nuggets’ta Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund, 14 asistle triple-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Michael Porter 15 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Jamal Murray 31, Kentavious Caldwell-Pope da 21 sayıyla katkı verdi. Lakers’ta ise Anthony Davis’in 40 sayı, 10 ribaundu, LeBron James’in 26 sayı, 12 ribaund, 9 asisti, Austin Reaves’ın da 23 sayı, 8 asisti yenilgiyi önleyemedi.
Serinin ikinci maçı, 19 Mayıs’ta yine Nuggets’ın sahasında oynanacak.