Numan Kurtulmuş: 'Seçme ve seçilme yaşının 18'e indirilmesi Türkiye için devrim niteliğinde bir adımdır'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar’da gençlerle buluştu. Kurtulmuş, "21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde siyasette seçme ve seçilme yaşı 30’dan önce 25’e daha sonra ise 18’e indirilmiştir. Türkiye için devrim niteliğinde bir adımdır" dedi.

Üsküdar’da geleneksel mor salkım şenliği kapsamında İsmet Uçma Kütüphanesi ve Hasan Uzun Camii Kompleksi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İsmet Uçma Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençler ile söyleyişi gerçekleştiren Kurtulmuş, AK Parti Hükümetinin gençlere yönelik yaptığı yatırımları ve gelecekte uygulanacak projeleri anlattı.

“Türkiye için devrim niteliğinde bir adımdır”

Numan Kurtulmuş, “Gelecek nesillere bizim devraldığımız ülkeden daha güzel, daha güçlü daha donanımlı bir Türkiye’yi devredebilmek idealimizdir. Son 21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biliyorsunuz gençlere özel bir önem verilmiştir. Siyasette seçme ve seçilme yaşı 30’dan, önce 25’e daha sonra ise 18’e indirilmiştir. Türkiye için devrim niteliğinde bir adımdır. TBMM’nin o dönemde en genç grubu AK Parti grubudur" dedi.

“Türkiye’de 208 üniversite var”

Numan Kurtulmuş konuşmasının devamında, “Türkiye’de 208 üniversitenin olduğunu hatırlatmak isterim. Bizim zamanımızda belli başlı şehirlerde üniversiteler vardı. Bizim zamanımızda 10 öğrenciden 1’i üniversiteyi kazanıyordu. Bugün ise o üniversite sınavına giren 10 öğrenci de giriş yapabiliyor. Türkiye’nin araştırma merkezlerinde genç kardeşlerimiz araştırmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde örnek vermek adına söylüyorum, yazılım alanında dünya ile rekabet edebilecek çok sayıda genç yazılımcımız var" diye konuştu.

“ÖTV ödeme mecburiyetini kaldırıyoruz”

Numan Kurtulmuş konuşmasının sonunda, “Bu dönemde seçim beyannamemizi almış olduğumuz hususlardan birisi, hayatında ilk kez cep telefonu ve bilgisayar alacak gençlerimize ÖTV ödeme mecburiyetini kaldırıyoruz. Ayrıca işini kuracak genç kardeşlerimize işlerini kurabilmeleri için krediler veriyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.