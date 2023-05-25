Numan Kurtulmuş: 'Siyasette gençlerin önünü açan bir iktidarız'

İSTANBUL (İHA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Hükümet olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ayrıca siyasette gençlerin önünü açan bir iktidarız. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’de önce 30 yaş olan seçme ve seçilme yaşını 25’e, ardından da 18 yaşına indirdik. Bu fevkalade büyük bir devrimdir” dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Gençlik Buluşması” programına katıldı. Türkiye’nin önemli bir zaman diliminden geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, dünyada büyük bir güç mücadelesinin yaşandığını ve bunun merkezinde Türkiye’nin bulunduğunu aktardı.

“Siyasette gençlerin önünü açan bir iktidarız”

Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda gençleri en büyük kazanım olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, “Hükümet olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Ayrıca siyasette gençlerin önünü açan bir iktidarız. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’de önce 30 yaş olan seçme ve seçilme yaşını 25’e, ardından da 18 yaşına indirdik. Bu fevkalade büyük bir devrimdir. O günleri siz gençler hatırlamazsınız ama biz o mücadeleleri yaparken bazı örümcek kafalılar ‘Ya bu gencecik insanlardan bunlar seçilecekler, ülkeyi bunlar mı yönetecekler?’ diye 25-30 yaşındaki gençleri beğenmediler. Bunlar ülke yönetemez zannettiler. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz Türkiye’nin geleceğidir. Eğer geleceğimizin teminatı diyorsak gençlerimizin de önünü açtık, daha fazla da açmaya devam edeceğiz” diyerek Meclis’te bulunan 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4’ünün AK Parti’de yer aldığını da sözlerine ekleyen Numan Kurtulmuş, daha sonra salondaki gençlerin sorularını yanıtladı.