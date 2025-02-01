Nur Sultan Yıldırım'ın 'Köklerdeki Giz' Sergisi Açıldı
Nur Sultan Yıldırım'ın hazırladığı Köklerdeki Giz sergisi, Silivri Belediyesi Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı.
Silivri’de Sanatseverlerle Buluştu
Nur Sultan Yıldırım’ın hazırladığı Köklerdeki Giz sergisi, Silivri Belediyesi Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı.
Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşan sergi, sanatçının köklere ve geçmişe duyduğu ilgiyi yansıtan eserlerden oluşuyor. Köklerdeki Giz sergisi, 31 Ocak - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
Sanata ve kültüre ilgi duyan herkes, bu özel sergiyi ücretsiz olarak gezebilir.