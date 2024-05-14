Nuray Erol: Silivri'nin Güzellik Sektöründeki 17 Yıllık Uzmanı

Salon, Hasekizade İş Merkezi'nde yer alıyor ve eski tapu binasının karşısında konumlanıyor. Erol, güzellik salonunda, müşterilerine yeni nesil cihazlarla yüksek standartlarda hizmet sunarak, güzellik ve bakım alanındaki ihtiyaçlarına cevap veriyor. Erol'un öncülüğünde, salon sadece epilasyon gibi spesifik hizmetlerle değil, geniş kapsamlı güzellik ve bakım uygulamalarıyla müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

Nuray Erol ve ekibi, güzellik alanındaki yenilikleri takip ederek, her müşteriye özel hizmetler sunuyor. Güzellik sektöründe bir marka haline gelen Nuray Erol, Silivri'deki salonunda sizleri bekliyor.

Randevu ve daha fazla bilgi için 0534 464 9414 veya 0534 873 3553 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Nuray Erol Güzellik Salonu, güzellik ve bakımda aradığınız profesyonelliği ve yeniliği sunmaya hazır.