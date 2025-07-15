Nuray Koçer: 15 Temmuz'un Kahramanlarını Minnetle Yâd Ediyoruz

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde yayımladığı mesajında, demokrasi uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı.

“Demokrasi Destanı'nın kahramanlarını unutmadık”

Koçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, Demokrasi Destanı’nı yazan bütün kahramanlarımızı gönülden yâd ediyor; şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Onların fedakârlıkları, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü simgesidir.”

“Milli iradenin yanındayız”

SİBESO Başkanı Koçer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik her türlü tehdidin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”