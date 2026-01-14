Nuray Koçer: Bu Oda Benim Değil, 4 Bin Esnafındır

Kongreye sayılı günler kala sahadaki temposunu artıran SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Silivri Çarşı’da esnaflarla bir araya geldi. Berberden ayakkabıcıya, manavdan tekstilciye kadar çok sayıda iş yerini ziyaret eden Koçer, esnafın sorunlarını dinledi, talepler ile eleştirileri birebir aldı. Ziyaretlerde Koçer’in en çok vurguladığı konu ise şu oldu: “Bu oda, sadece seçimi kazananın değil; 4 bin esnafın evidir.”



“Biz De Hatalar Yaptık, Dersler Çıkardık”

Saha ziyaretlerinde açık bir öz eleştiri de yapan Koçer, üç dönemlik görev sürecine dair şunları söyledi: “Elbette eksiklerimiz oldu. Bazen geç kaldık, bazen daha hızlı olmamız gerekirdi. Biz de hatalar yaptık ama her seferinde esnaftan gelen uyarılarla kendimizi yeniledik. Bu oda hiçbir zaman kapalı bir yapı olmadı. Eleştiriler bizim pusulamızdır.”



Koçer, yeni dönemde eleştiri, dilek ve öneriler doğrultusunda, katkı sunmak isteyen herkes ile birlikte oda yönetim ve hizmetlerin etkisini attırmaya yönelik gayretlerinin tazelenerek süreceğini ifade etti.



“Bu Benim 4. Seçimim Ama Heyecanım İlk Günkü Gibi”

18 Ocak’ta yapılacak kongrenin kendi siyasi hayatında dördüncü seçim olduğunu hatırlatan Koçer, bunun bir avantaj olduğu kadar sorumluluk da getirdiğini söyledi: “Dördüncü kez esnafın karşısına çıkıyorum. Bu bir güç değil, bir emanettir. Beni bugün de ayakta tutan şey koltuk değil; esnafın güvenidir.”



“Üç Aday Var, Ama 18 Ocak’tan Sonra Bir Oda Var”

Karşısında iki farklı ekip olduğunu hatırlatan Koçer, kongre sonrası sürece ilişkin net bir mesaj verdi: “Sandıktan kim çıkarsa çıksın, 18 Ocak’tan sonra bu odada kazanan ya da kaybeden olmayacak. Hepimiz aynı çatının altındayız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hangi listeye oy verdiğine bakmadan, herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.”