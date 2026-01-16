Nuray Koçer: 'Bu oda esnafın evidir, ayrıştırmadan yolumuza devam edeceğiz'

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek kongre öncesinde Hürhaber Gazetesi imtiyaz sahibi Sevginar Sali’nin sorularını yanıtladı. Dördüncü dönem için yeniden aday olduğunu açıklayan Koçer, oda başkanlığını bir makam değil, esnafa karşı sorumluluk olarak gördüğünü vurguladı.

“Üç dönemde güçlü bir yapı oluşturduk”

Koçer, üç dönem boyunca odayı esnafın evi haline getirdiklerini belirterek, göreve geldiklerinde zor şartlardaki bir yapıyı devraldıklarını, bugün ise borcu olmayan, mülk sahibi ve kurumsallaşmış bir oda ortaya koyduklarını söyledi. Bu başarının bireysel değil, esnaf ve yönetimin ortak emeği olduğunun altını çizdi.

“Süre değil sonuç önemlidir”

Dört dönem üst üste adaylığına yönelik eleştirileri de değerlendiren Koçer, Sevginar Sali’ye verdiği yanıtta, önemli olanın görev süresi değil üretilen hizmet olduğunu ifade etti. Esnafın talepleri doğrultusunda sorumluluk almaya devam ettiğini belirten Koçer, takdirin her zaman üyelerde olduğunu dile getirdi.

“Esnaf odası bir dayanışma merkezidir”

Röportajda oda yapısına yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Koçer, esnaf odalarının yalnızca aidat toplayan kurumlar olmadığını; devlet, belediye, banka ve kamu kurumlarıyla ilişkilerde temsil ve çözüm merkezi olduğunu söyledi.

Yeni dönem hedefleri

Koçer, 4. dönemde dijital hizmetlerin hızlandırılması, e-ticaret ve sosyal medya eğitimleri, hukuki danışmanlık destekleri ile kadın ve genç esnafa yönelik özel çalışmaların öncelikli olacağını açıkladı.

“Kazanan esnaf olmalı”

Kongre sürecini hizmet yarışı olarak gördüğünü ifade eden Koçer, “Kim kazanırsa kazansın, kazanan esnaf olmalıdır” dedi. Ayrımcılık iddialarına da net yanıt veren Koçer, “Biz insana bakarız. Bu oda herkesin evidir” sözleriyle röportajı tamamladı.