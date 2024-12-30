Nuray Koçer'den 2025 ve Seçim Süreci İçin Kritik Mesajlar
Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, 2024 yılını değerlendirirken 2025 yılına ilişkin mesajlarını ve oda seçim sürecine dair görüşlerini kamuoyu ile paylaştı.
Koçer, esnaf ve sanatkarlar için yerel alışveriş vurgusunu bir kez daha yinelerken, 2026’nın ilk aylarında yapılması beklenen oda seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Göreve geldiği ilk günden itibaren yerel esnafın desteklenmesi için çalışmalar yürüten Nuray Koçer, 2025 yılı için de Silivri halkına aynı çağrıyı yineledi. Yerel esnafın bölge ekonomisi için önemine dikkat çeken Koçer, “Silivri halkından ricam, alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarıdır. Her yerel alışveriş, hem esnafımıza hem de ilçemizin ekonomisine güç katmaktadır” dedi.
2026 Seçimleri ve Aday Adaylarına Mesaj
Koçer, 2026’nın başlarında gerçekleştirilmesi beklenen oda seçimleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda sıkça konuşulan aday adaylarına mesaj gönderen Koçer, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. “Esnafımızın güçlü bir temsile ve ortak bir vizyona ihtiyacı var. Bu süreçte gereksiz tartışmalardan uzak durulmalı, herkes esnafımızın çıkarlarını ön planda tutmalıdır” diye konuştu.