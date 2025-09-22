Nuray Koçer'den Ahilik Haftası Mesajı: 'Emeğiyle Üreten Herkes Baş Tacımızdır'

Ahilik kültürünün kardeşlik, dayanışma ve dürüstlük temelleri üzerine kurulu kadim bir medeniyet değeri olduğunu vurgulayan Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda esnafın toplumdaki önemine dikkat çekti.

“Toplumsal hayatın omurgası ahiliktir”

Koçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ahilik; kardeşlik, dayanışma, dürüstlük ve emeğin kutsallığı üzerine kurulmuş kadim bir medeniyet değeridir. Asırlar boyunca toplumsal hayatın omurgasını oluşturan ahilik kültürü, esnaf ve sanatkârımıza yol göstermiş; üretimde kaliteyi, ticarette güveni, insani ilişkilerde ise ahlâkı esas almıştır.”

“Birlikte üretmek, birlikte büyümektir”

Ahiliğin özünü yaşatmanın bugünkü görevimiz olduğunu vurgulayan Koçer, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bugün bizlere düşen görev, ahiliğin bu köklü değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde mesleğimizi daha ileriye taşımaktır.

Silivri’mizin bereketli topraklarından, alın teriyle çalışan esnafımıza kadar herkesin emeği, toplumumuzun geleceği için en kıymetli hazinedir.

Bu vesileyle Ahilik kültürünü bizlere miras bırakan atalarımızı rahmet ve minnetle anıyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Ahilik Haftası kapsamında Silivri’de de çeşitli etkinliklerle esnaf dayanışması ve meslek ahlakı bir kez daha vurgulanacak.

