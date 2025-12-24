Nuray Koçer'den Çanta Mahallesi Esnafına Teşekkür



“Esnafımız Can Damarımızdır”

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı seçimleri kapsamında saha çalışmalarını sürdüren Nuray Koçer, Çanta Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Samimi karşılamalar ve yoğun ilgiyle gerçekleşen buluşmada esnafın talep ve beklentileri dinlendi.

Teveccühe Vurgu Yaptı

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Koçer, Çanta Mahallesi esnafının gösterdiği teveccühün kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirterek, “Bu yolda bizlere gösterilen ilgi ve güzel karşılamalar için tüm Çanta Mahallesi esnafımıza teşekkür ediyorum. Esnafımız, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatının can damarıdır” ifadelerini kullandı.