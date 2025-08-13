Nuray Koçer'den Okul Sezonu Çağrısı

SİBESO Başkanı Nuray Koçer, yeni eğitim yılı öncesi alışverişlerin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulunarak, “Esnaf yaşarsa şehir yaşar” dedi.

“Alışverişinizi Komşunuzdan Yapın”

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde defterden çantaya, üniformadan ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçlar için alışveriş telaşının başladığını belirten Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, vatandaşlara seslenerek, tercihin yerel esnaftan yana kullanılmasını istedi.

Koçer, “Esnaf yaşarsa şehir yaşar” sözleriyle yaptığı çağrıda, “Mahallemizin kırtasiyesi, ayakkabıcısı, terzisi, çantacısı yalnızca satıcı değil; komşumuz, dostumuzdur. Buradan yaptığınız alışveriş; vergisi burada ödenen, istihdamı burada oluşan, çarkı Silivri’de dönen bir ekonomiye can verir” dedi.

“Ucuz Görünen Ürünler Uzun Vadede Pahalıya Mal Olur”

Kayıt dışı ve standart dışı ürünlerin kısa vadede ucuz görünse de uzun vadede hem bütçeye hem de çocukların sağlığına zarar verebileceğine dikkat çeken Koçer, “Sağlıklı, standartlara uygun ve kayıtlı ürünlerden alışveriş yapmanızı önemle rica ediyorum” diye konuştu.

“Birlikte Kazanacağız”

SİBESO olarak haksız rekabet ve fırsatçılığa karşı sahada olduklarını vurgulayan Koçer, üyelerini bilinçlendirdiklerini, vatandaşları doğru bilgiyle buluşturduklarını ifade etti.

Koçer, “Zincirlerin raflarından alınan her ürün, şehrimizden uzaklaşan bir kazanç demek. Esnafımızdan yaptığınız her alışveriş; mahallemize bereket, Silivri’mize canlılık, çocuklarımızın geleceğine umut olarak döner. Birlikte var olacağız, birlikte kazanacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.