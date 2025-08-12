Nuray Koçer'den Pazarcı Esnafına POS Müjdesi

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, pazarcı esnafına yönelik önemli bir müjde verdi. Halk Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda, esnafın maliyetlerini düşürecek ve tahsilat süreçlerini kolaylaştıracak özel bir POS kampanyası başlatıldı.

Koçer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

Tüm banka kartı işlemlerinde ertesi gün tahsilatta %2,39 komisyon

25 gün valörlü tahsilatlarda 0 komisyon

Havale/EFT işlemlerinde 3 ay boyunca masrafsız işlem imkânı

Nuray Koçer, “Üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak, gelirlerini güvenle tahsil edebilecekleri bu avantajlı kampanya tüm esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.