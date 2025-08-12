Nuray Koçer'den Pazarcı Esnafına POS Müjdesi
Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, pazarcı esnafı için Halk Bankası ile avantajlı POS kampanyası başlatıldığını duyurdu.
Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, pazarcı esnafına yönelik önemli bir müjde verdi. Halk Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda, esnafın maliyetlerini düşürecek ve tahsilat süreçlerini kolaylaştıracak özel bir POS kampanyası başlatıldı.
Koçer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
Tüm banka kartı işlemlerinde ertesi gün tahsilatta %2,39 komisyon
25 gün valörlü tahsilatlarda 0 komisyon
Havale/EFT işlemlerinde 3 ay boyunca masrafsız işlem imkânı
Nuray Koçer, “Üyelerimizin işlerini kolaylaştıracak, gelirlerini güvenle tahsil edebilecekleri bu avantajlı kampanya tüm esnafımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.