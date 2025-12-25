Nuray Koçer'den Regaip Kandili Mesajı

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Koçer, Regaip Kandili’nin manevi ikliminin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkat çekti.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Koçer, bu mübarek gecenin gönüllere huzur, hanelere bereket getirmesini temenni etti. Regaip Kandili’nin, esnaf ve sanatkâr camiası başta olmak üzere tüm Silivrili vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını dileyen Koçer, edilen duaların Yüce Allah katında kabul olmasını niyaz etti.

Nuray Koçer, Regaip Kandili’nin manevi değerlerin güçlendiği, kardeşlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı müstesna gecelerden biri olduğunu belirterek, tüm İslam âleminin kandilini tebrik etti.