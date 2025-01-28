Nuray Koçer'den Sami Barlas'a Tebrik Ziyareti

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı görevine seçilen Sami Barlas’ı makamında ziyaret etti. Koçer, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Sayın Sami Barlas’ın AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı görevine seçilmiş olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duydum. İlçemizin esnaf ve sanatkarları için hep birlikte çalışmayı, dayanışma ve iş birliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyor, Silivri’mize hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.



AK Parti Silivri İlçe Başkanlığından, bu anlamlı ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ve değerli yönetim kurulu üyelerine, İlçe Başkanımız Sami Barlas ve yönetimimize gerçekleştirmiş oldukları hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ederiz. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Birlik ve beraberlik içinde ilçemize hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Ziyaret, esnaf ve sanatkarların ilçeye katkılarının önemini vurgulayan sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Silivri’nin geleceğine yönelik iş birliği ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

