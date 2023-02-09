Nurdağı'nda kurulan çadırkent havadan görüntülendi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle adeta enkaz alanına dönen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşların barınması için de çadırkent kuruldu. Çadırkent dron ile havadan görüntülendi.

Büyük yıkımın meydana geldiği Nurdağı’nda arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde yoğun çalışma yürütürken bugün AFAD ve belediye ekipleri tarafından enkazdan yaklaşık 79 saat sonra 13 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı. İlçede, yıkılan bir binadan ses geldiğini tespit eden AFAD’ın koordinasyonunda belediye ve jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 79 saat sonra enkaz altında 13 yaşındaki Yasmin İçli’ye sağ ulaştı. Enkazdan çıkarılan İçli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

“Gaziantep’te 500 konteynerin kurulumu tamamlandı”

Gaziantep’teki deprem çalışmaları dahilinde, ilk etapta 500 konteyner kurulurken, bir taraftan da 30 bin ailenin geçici barınması için çadırkentler kuruldu.

AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 8 bin 581 çadır kurarken, 7 bin 500 çadırın kurulumunu da sürdürüyor. Nurdağı’nda kurulan çadırkent dron ile havadan görüntülendi.