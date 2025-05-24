Nuri Çolakoğlu: 'Silivrispor Sevdası Ölene Kadar Sürecek'

Silivrispor’da önemli bir dönemin sonuna gelindi. Mevcut Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, yazılı bir açıklamayla yaklaşan genel kurulda yeniden aday olmayacağını kamuoyuna duyurdu. Çolakoğlu, görev süresi boyunca Silivrispor’un menfaatlerini daima ön planda tuttuğunu belirtti.

"İki yıl başkan yardımcılığı, iki yıl da kulüp başkanlığı yaptım. Kulübümüz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadım" diyen Çolakoğlu, birlikte görev yaptığı yöneticilere, teknik ekibe, altyapı antrenörlerine, sporculara, kulüp personeline ve taraftarlara teşekkür etti.

Açıklamasında “Şahsım adına herkese hakkım helaldir. Yeni seçilecek yönetime şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerine yer veren Çolakoğlu, Silivrispor’a olan sevgisinin makamla sınırlı olmadığını vurguladı.

Çolakoğlu, veda açıklamasını şu cümleyle tamamladı:

“Yaşasın menfaatsiz Silivrispor sevdamız. Bu sevda ölene kadar sürecektir.”