Nuri Erbak'tan 'Küçük Kalemler' okurlarıyla buluştu

Nuri Erbak Ortaokulu öğrencilerinin duygularını, hayallerini, düşüncelerini yazmış oldukları “Nuri Erbak’tan Küçük Kalemler” kitabı 21. TÜYAP Bursa Kitap Fuarında düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

Editörlüğünü Okul Müdürü Taha Karagöz’ün yaptığı, Türkçe öğretmenlerinin ve öğrencilerinin emekleriyle oluşturulan “Nuri Erbak’tan Küçük Kalemler Projesi” öğrencilerin hem okurluk hem de yazarlık deneyimi kazanmasını, Türkçeyi güzel kullanabilen, duygu ve düşüncelerini doğru, etkili şekilde ifade edebilen gençlerin yetişmesini hedefliyor.

Nuri Erbak Ortaokulu öğrenci ve velilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen imza gününde Küçük Kalemler standını ziyaret ederek öğrencilerin mutluluk ve heyecanlarına ortak olan Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu küçük yazarları tebrik ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Öğrencilerimzaladıkları kitapları kendilerine takdim etti.

“Nuri Erbak’tan Küçük Kalemler” kitabı için düzenledikleri imza gününün, “Eğitim ve öğretim vizyonuna yakışan sımsıcak görüntülerin yaşandığı,öğrencilerin hafızasında unutulmaz hatıralar bıraktığını” belirten Okul Müdürü Karagöz, Türkçe öğretmenlerine, öğrencilere, velilere ve kitabın yayınlanmasında maddi manevi katkı sağlayan Uludağ İçecek A. Ş. ye teşekkür etti.

Küçük yazarların imza etkinliğine, fuarı ziyaret eden kitapseverler de ilgi gösterdi.