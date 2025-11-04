Nuri Şahin: 'Böyle şeylere tenezzül etmem'

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un, kulüp içerisinden kendisine bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt vererek, böyle şeylere tenezzül etmeyeceğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Eyüpspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kulüp içerisinden birinin Başakşehir ve Eyüpspor maçlarında rakip takıma bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Bu açıklamaların ardından Başakşehir Kulübü’nün yaptığı paylaşım sonrası Teknik Direktör Nuri Şahin de sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi; gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm."