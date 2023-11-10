Nuri Şahin: 'Oyuncularım sadece oyuncu değil insan'

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, İsrailli sporcuların Gaziantep FK maçına çıkmaması iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, “Oyuncularım sadece oyuncu değil insan. Benim oyuncularım ikisi de sağ olsun Antalyaspor’u çok seviyor. Antalya’yı çok seviyor ama sonuçta onların da bir ülkesi var. Onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Şahin, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, “Bizim için müthiş geçen bir akşam. Maça müthiş başladık sonunu da çok iyi getirdik. Sakatlıklara rağmen, Kosova - İsrail milli takım maçı olayına rağmen müthiş bir performans sergiledi takımım. Antalyaspor bugün Ege ile belki altyapıdan müthiş bir oyuncu daha kazandı. Milli aradan sonra da sakat oyuncularımız da dönerse yolumuza devam etmek istiyoruz. Ankaragücü de çok zor bir rakip, çok iyi bir rakip. Müthiş bir hocası olan bir takım. 90 dakika içinde onları bugün domine ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu sene belki de en iyi futbolumuzu sergiledik"

Beşiktaş müsabakasından kısa bir süre sonra MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladıklarını aktaran Şahin, “Her takımın olduğu gibi bizim de zayıf noktalarımız var. Bizim de hocalar olarak görevimiz Ankaragücü’nün olan zaaflarını oyuncularımıza göstermek. İstediğimiz alanlara oynadık. Bu sene belki de en iyi futbolumuzu sergiledik. Çok rahat değil ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum” dedi.

Naldo’nun yaşadığı evlat acısı nedeni ile yeşil sahalardan ayrı kaldığını belirten Şahin, Antalyaspor’da oynayan İsrailli sporcuların milli maçlar nedeni ile İsrail Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Ben hocayım aynı zamanda ama bu grubun da liderliğini yapmam lazım. Benim oyuncularım sadece oyuncu değil insan. Benim oyuncularım ikisi de sağ olsun Antalyaspor’u çok seviyor. Antalya’yı çok seviyor ama sonuçta onların da bir ülkesi var. Onların da bir inancı var. Herkes bu konuda özgür. Hiçbir zaman oyuncularım ’Ben oynamak istemiyorum’ demedi. Biz ortak karar aldık. Hem İsrail Federasyonu hem Türkiye Futbol Federasyonu’nun hem de oyuncularımızla konuşarak. Geçmişe çok bakmaya gerek yok. Bugün neler yaptıkları önemli. Geldikleri günden beri inanılmaz özleriyle çalışıyorlar. Kalitemizi inanılmaz arttırdı.”