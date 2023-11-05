Çayırova 4. Kitap Günlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Şair Nurullah Genç, "Dünyanın adaleti kalmadı. Biz burada konuşurken, Gazze yerle bir oluyor. Bu dünyanın neye ihtiyacı var insanlığın bir düşünmesi lazım" dedi.

On binlerce kitap, onlarca yayın evi ve seçkin yazarların kitapseverlerle buluştuğu Çayırova 4. Kitap Günlerinde söyleşiler ve etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Çayırovalı sevenleriyle buluşan Şair Nurullah Genç, "Sanat ve Hayat" isimli söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi öncesinde Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Salih Palaz kürsüye çıkarak, Genç’in dizeleriyle salondaki Çayırovalılara seslendi ve kitapseverlere katılımlarından ötürü teşekkür etti. Palaz’ın konuşmasının ardından söz alan Şair Nurullah Genç, konuşmasında Gazze’de yaşanan drama değinerek, dünyanın sessiz kalmasını eleştirdi.

Genç, söyleşide şunları aktardı: "Dünyanın adaleti kalmadı. Biz burada konuşurken, Gazze yerle bir oluyor. Bu dünyanın neye ihtiyacı var insanlığın bir düşünmesi lazım. Acaba bir gün dünya insanlığını uyandırabilir miyiz diye bir hayalim var. Hülya demek güzel hayal demektir benim Hülyam, bu insanlığın ay yıldızın gölgesinde bir kez daha bir araya gelsin. Çünkü bu bayrak altında hiçbir mazlum ölmedi. Biz insanlarımıza Batı’yı öğretemedik. Batı’da medeniyet yoktur. Batı’da çıkarcılık vardır ancak bizim anlayışımızda merhamet vardır. Ateş şu an Gazze’de. Ukrayna’da ölen mazlumların kanı da Gazze’de ölen mazlumların kanı da Amerika’nın üzerindedir çünkü Amerika olmasa İsrail olmazdı. Batı medeniyetini iyi tanıyamadık. Batı medeniyetini size Guguk Kuşu üzerinden örnek vereyim. Batı medeniyeti bir Guguk Kuşu’dur. Guguk Kuşu yuva yapmaz. Güzel bir yuva görürse oraya bir yumurta bırakır. Guguk Kuşu’nun yavrusu da 12 günde doğar ve yuvayı tahrip eder. İnsanlar Guguk Kuşu gibi olamaz çünkü Allah bize akıl vermiş Batı medeniyeti Guguk Kuşu medeniyetidir. O yüzden uyanık olmalıyız. Guguk Kuşu anlayışlıları fark etmeliyiz"

"Tüm dünya İsrail’in sapıklığını seyrediyor"

Nurullah Genç, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta Doğu Amerika’nın menfaat pazarıdır. Umurunda mı sanıyorsunuz orada ölen çocuklar Biden’ın. Merhamet her kalbe nasip olmayacak masumiyetin adıdır diyor İbn-i Haldun. İsrail demek sapıklık demektir ve tüm dünya İsrail’in sapıklığını seyrediyor. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının temsilcileriyiz. Biz gönüller sultanı bir milletin evladıyız. Bu dünyanın bizim milletimize ihtiyacı var. Daha adil bir dünya mümkün demek bu dünyanın ihtiyacıdır" Nurullah Genç’e günün anısına Başkan Yardımcısı Salih Palaz ve protokol üyeleri tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Şair Genç konuşmasının ardından sevenlerinin kitaplarını imzaladı ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.