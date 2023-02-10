Nusaybin'den 124 tır yardım deprem bölgelerine gönderildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinden afet bölgelerine 124 tır yardım malzemeleri gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli Deprem sonrası Nusaybin Kaymakamlığı tarafından kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde yardım malzemeleri toplandı. Nusaybinli vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar tarafından seferberlik içeresinde yardımları topladı. 124 tır yardım toplandıktan sonra, AFAD Koordinasyonunda Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa illerine gönderildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı Nusaybin halkının seferber olduğunu belirterek, "Kardeşliğin kenti, gönlü bol Aziz Nusaybinli hemşehrilerim yardım çağrısını alır almaz seferber oldular. Gıdadan giyime, içme suyundan ısıtıcılara, çocuk ürünlerinden hayvan yemlerine kadar deprem bölgelerinde neye ihtiyaç varsa sağ olsun hemşehrilerimiz hepsini tedarik edip koordinasyon merkezimize teslim etti. Yine ilçemizde bulunan değerli lojistik firmalarımız ve tır sahipleri gönüllü olarak yardımlarımızı deprem bölgelerine taşıdı. Şu ana kadar AFAD Koordinasyonunda 124 yardım tırımız deprem bölgelerine ulaştı. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Nusaybinli hemşehrilerim üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Desteklerinden ve çabalarından dolayı tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve Milletimizi geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum" dedi.